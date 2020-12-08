"Вечный крик Марадоны": как футболист терпел боль, чтобы набить себе легенду

Капитан "Наполи" Лоренцо Инсинье сделал татуировку в память о легендарном аргентинском футболисте Диего Марадоне. Портрет бывшего голеадора неаполитанской команды, который кричит, появился на ноге 29-летнего итальянского нападающего. Ранее мы сообщали, что портрет Марадоны может появиться на денежной банкноте.
Напомним, Инсинье почтил память Марадоны в матче 9-го тура чемпионата Италии с "Ромой" (4:0). Капитан неаполитанцев открыл счет в этой встрече и продемонстрировал футболку легенды. А после игры заявил, что в этом матче они хотели победить, как никогда ранее. Также стадион "Наполи" официально переименован в честь Марадоны.
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Напомним, что легенда мирового футбола Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет в результате острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. Сердце Диего было в два раза больше обычного и было сохранено для изучения. А прокурор вынес "черную метку" врачу Марадоны.
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