В "Ювентусе" перед визитом в Киев скандал: чуть не подрались Дибала и спортдир

У Роналду - коронавирус, у Дибалы - стычка с директором. Это все на руку "Динамо"

Хорошие новости для "Динамо". Перед визитом в Киев на матч Лиги чемпионов, который состоится 20 октября на НСК "Олимпийский", "Ювентус" раздирают внутренние склоки. После выездной ничьей 1:1 в поединке с аутсайдером Серии А "Кротоне", которому "Ювентус" вообще едва не проиграл, в подтрибунном помещении повздорили аргентинский нападающий туринцев Пауло Дибала и спортивный директор клуба Фабио Паратичи.

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Об этом сообщает ilBiancoNero со ссылкой на Tuttosport.

Аргентинец был крайне недоволен главным тренером "Ювентуса" Андреа Пирло, который включил Дибалу в заявку на игру, однако не дал сыграть ни минуты. После матча футболист решил выместить злобу на спортдиректоре. В итоге, чуть не дошло до драки.

Паратичи и Дибала / Фото: ilbianconero

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Отметим, что ранее у Дибалы были проблемы со здоровьем в лагере сборной Аргентины: его беспокоил кишечник, из-за чего он пропустил два матча своей национальной команды.

По этому поводу журналистка La Gazzetta dello Sport Фабиана Делла Валле сделала следующую запись в Twitter: "Интересно, какой был смысл везти Дибалу в Кротоне, если не дать ему сыграть ни минуты. Если он был не в состоянии играть, не логичнее ли было оставить его в Турине тренироваться?"

Интересно, что сам Дибала, имеющий третью по величине зарплату в "Юве" (7,3 млн евро в год), сначала лайкнул этот твит, однако спустя некоторое время убрал свой лайк.

Напомним, что из-за заражения коронавирусом против "Кротоне" не играл лидер "Ювентуса" Роналду. Ожидается, что по этой же причине не прилетит Криштиану и в Киев.

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Смотрите обзор матча "Кротоне" – "Ювентус" (1:1)

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