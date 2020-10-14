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В "Ювентусе" паника перед матчем с "Динамо": еще один игрок заразился коронавирусом

14 октября, 19:02

Александр Трикиша Александр Трикиша

Клуб переходит на фидуциарную изоляцию за неделю до матча с киевлянами

Итальянский "Ювентус" на официальном сайте объявил, что в ходе плановых проверок выявился положительный тест на COVID-19 у игрока клуба Уэстона Маккенни.

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В соответствии с протоколом, команда сегодня вечером переходит на фидуциарную изоляцию. Эта процедура позволит другим игрокам проводить тренировки, но не позволит контактировать с заразившимися футболистами. Тем не менее, такие новости не внушают оптимизма руководству клуба, ведь впереди у них ответственные матчи в чемпионате Италии и еврокубках.

Напомним, что во вторник положительный тест на коронавирус сдал лидер команды Криштиану Роналду. Он точно пропустит матч против "Динамо" в Лиге чемпионов, но надеется вернуться в строй к поединку с "Барселоной".

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Ранее мы рассказывали, что перед матчами сборных Роналду нарушил карантин в "Ювентусе". Туринскую команду на несколько дней закрыли в клубном отеле, но звездный нападающий не захотел сидеть взаперти и отправился домой.

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Смотрите, как "Ювентус" играет в чемпионате Италии:

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Лига чемпионов чемпионат Италии Ювентус Турин коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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