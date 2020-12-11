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В тисках скалистых гор: "Заря" завершила еврокубковый сезон поражением в Португалии

11 декабря, 09:08

Алексей Исаенко Алексей Исаенко

Луганчане не смогли "хлопнуть дверью" в еврокубках

Не знаю, насколько типичен для португальской зимы противный теплый моросящий дождик, периодически переходящий в столь же теплый ливень, но в этот вечер в общую картину декабрьской Браги он почему-то вписывался довольно гармонично – в отличие от казавшихся неуместными рождественской иллюминации и елок. Мы вели онлайн-трансляцию матча "Брага" – "Заря".

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Уникально встроенный в естественный ландшафт стадиончик, зажатое как в тиски находящимися за воротами скалами и оттого кажущееся раздавшимся в ширину поле... Вот и "Брага" поначалу "зажала" гостей, не позволяя им выбраться со своей половины. Улучшить свое турнирное положение набравшая ход "Заря" уже не могла, и можно было предположить, что луганчане захотят "хлопнуть дверью", доказать несправедливость их невыхода в плей-офф, продемонстрируют во всей красе ставший их визитной карточкой атакующий стиль игры.

Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Фото: REUTERS/Pedro Nunes

"Мы терпели, ждали (ошибку соперника. – Авт.)" – объяснил на послематчевой пресс-конференции тренер украинцев Виктор Скрипник.

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А тем временем неудержимое желание подтвердить правомерность собственного успеха демонстрировала, казалось бы, немотивированная "Брага". Ударов по воротам в первом тайме было нанесено немало (и большинство из них – на счету португальцев), некоторые – вообще с убойных позиций, но до перерыва мяч с завидным упорством никак не хотел идти в створ. Действо проходило под громогласный аккомпанемент темпераментного комментатора, работавшего из ложи прессы (по всей видимости, он вел радиорепортаж), – футболисты поспевали за его скороговоркой далеко не всегда.

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Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Выход "Браги" на второй тайм, несмотря на отсутствие зрителей, был оформлен полным вариантом гимна клуба, с караоке-текстом на табло, – видимо, устроители хотели таким образом вдохновить хозяев на очередные подвиги. Моменты португальцев в конце концов воплотились в голы. Лишь при счете 0:2 "Заря" стала атаковать активно, но завершить еврокубковую кампанию 2020/21 голом луганчанам не удалось.

Тем не менее этот поход в Лигу Европы украинской команде можно занести в актив. Выездной успех в Греции и особенно победа над "Лестером" вошли в историю и надолго останутся в памяти. И если бы не совсем необязательные домашние осечки, вполне вероятно, что выход в весеннюю часть турнира сейчас бы праздновала как раз "Заря", а не "Брага". Но имеем то, что имеем. Настанут и лучшие времена.

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Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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