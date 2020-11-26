В Швейцарии высказались о решении УЕФА по матчу с Украиной: там тоже недовольны

Вчера вечером стало известно, что Украине присудили техническое поражение в матче со Швейцарией в Лиге наций. Напомним, тогда в нашей сборной была вспышка коронавируса, но "сине-желтые" готовы были играть здоровыми футболистами. Однако УЕФА принял решение в пользу сборной Швейцарии. Теперь именно эта команда остается в элитном дивизионе, а подопечные Андрея Шевченко опускаются в Лигу В.
Интересно, что наш соперник не был в восторге от вердикта функционеров, а спокойно его принял. Об этом на сайте Федерации футбола Швейцарии рассказал генеральный секретарь Ассоциации футбола Швейцарии Роберт Брайтер:
"Мы приняли это решение к сведению. Учитывая нынешнюю ситуацию [с коронавирусом], УЕФА установил обязательные правила перед стартом сезона Лиги наций. Они были переданы всем ассоциациям в августе, и решение основано именно на этих правилах.
Конечно, мы были бы счастливее заработать три очка на футбольном поле. Мы были готовы к игре. Но УЕФА принял свое решение, и мы рады, что сможем и дальше выступать в Лиге А".
Впрочем, наши не смирились с неудачей: сборная Украины подает в суд на решение УЕФА присудить техническое поражение.
Смотрите, как Украина обыгрывала Швейцарию в сентябре:
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