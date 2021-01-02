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В "Шахтере" назвали имя будущего тренера команды

2 января, 21:31

Олег Люлька Олег Люлька

Сергей Палкин не сомневается, что со временем Дарио Срна станет коучем "горняков"

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин выразил уверенность в том, что бывший капитан команды Дарио Срна со временем станет тренером "оранжево-черных". Сейчас хорват является директором "Шахтера" по футболу.

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"Я уверен, что в будущем Дарио будет тренером "Шахтера". Он был легендарным футболистом, легендой клуба, достиг многого на футбольном поле, прошел длинный путь как футболист. Теперь он с другой стороны"

"Получить Pro-диплом – это как окончить университет. Ему надо поднабраться опыта, посмотреть, как эта кухня работает, как работает менталитет и психология – со стороны тренерского штаба"

"Когда он получит этот опыт, а это одним днем не делается, уверен, что в будущем он станет тренером "Шахтера". Уверен, он будет хорошим тренером. У него есть все задатки, чтобы быть хорошим, харизматичным, дерзким на поле, эффективным коучем", – цитирует гендиректора "горняков" Сергея Палкина Tribuna со ссылкой на Shakhtar TV

Луиш Каштру и Дарио Срна

Луиш Каштру и Дарио Срна / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Дарио Срна и Сергей Палкин
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Дарио Срна и Сергей Палкин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Дарио Срна

Дарио Срна

Сейчас главным тренером "Шахтера" является Луиш Каштру. При этом говоря о Дарио Срне, португалец ранее отмечал: "Если ты был капитаном команды в течение многих лет, то в один день ты сможешь ею руководить. Дарио также может быть успешным в этой роли. Но не буду ничего говорить о будущем, ведь он – футбольный директор. Возможно, когда-нибудь ему придется меня уволить. Это тоже одна из его функций".

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тренер чемпионат Украины Шахтер Донецк Дарио Срна Сергей Палкин
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