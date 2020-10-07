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В сборную Украины вызвали еще одного вратаря. Но на Францию в заявке все равно Шовковский

7 октября, 19:30

Александр Трикиша Александр Трикиша

Футболист прибудет в расположение команды уже после ее возвращения из Франции

Вратарь луганской "Зари" Никита Шевченко получил вызов в сборную Украины на матчи Лиги наций против Германии и Испании. 27-летний вратарь присоединится к сборной в Киеве 8 октября, по возвращении сине-желтых из Франции, где сегодня команда Андрея Шевченко проведет товарищеский матч против местной сборной. Франция – Украина смотреть онлайн можно на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.

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Это не первый вызов в сборную для Шевченко, однако пока дебютировать в национальной команде ему не удалось. Последний раз он участвовал в сборе сине-желтых в июне 2017-го – перед игрой отбора ЧМ-2018 с Финляндией.

Напомним, из-за коронавируса команде не могут помочь Андрей Пятов, Андрей Лунин и Юрий Панькив. В расположении команды Андрея Шевченко остался только Георгий Бущан, поэтому на матч против Франции пришлось заявить 45-летнего Александра Шовковского.

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Сборная Украины Лига наций Никита Шевченко

Источник: Сегодня|Спорт

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