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"В сборной Украины мало кто может крикнуть": звездный защитник разобрал матч в Казахстане

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
1 сентября, 22:57
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Бывший футболист национальной команды Владислав Ващук считает, что сейчас в нашей сборной каждый играет сам за себя и Украине не хватает лидера в обороне
Шевчук и Ващук обсуждают матч сборной Украины
Шевчук и Ващук обсуждают матч сборной Украины

Сборная Украины сегодня в Нур-Султане сыграла вничью с Казахстаном в отборочном матче ЧМ-2022.

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Проанализировал поединок бывший защитник национальной команды Владислав Ващук.

"У меня ощущение, что многие футболисты не поняли, что от них требуется. Игра пошла по инерции. Мы в атаке уверенно себя чувствовали, а в защите – нет. Команда вообще не играет в обороне. Нет лидера обороны, который будет ею руководить. Крикнуть где надо.

Раньше тот же Барези в Италии руководил защитой голосом. У нас Лужный. Я пришел в Динамо в 18 лет, так он год на меня орал. А сегодня в сборной Украины мало кто может крикнуть. Многие боятся что-то сказать.

Все думают, что Караваев виноват, а виновата вся оборона. Мяч летит по диагонали около секунды, где все остальные защитники? Почему не подстраховали? У нас каждый играет сам за себя, а проигрывает команда", – заявил Ващук.

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Свой следующий матч сборная Украины проведет 4 сентября в Киеве против лидера группы и действующих чемпионов мира французов. Первый поединок завершился вничью – 1:1.

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