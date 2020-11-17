Українська
$ 28,26
33,44
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

В сборной Швейцарии назвали позором отмену матча против Украины

17 ноября, 19:58

Александр Трикиша Александр Трикиша

В Швейцарии недовольны, что судьбу матча теперь будут определять за пределами поля

Сегодняшний матч Лиги наций между Швейцарией и Украиной отменили из-за коронавируса в команде Андрея Шевченко. Директор национальных сборных Пьерлуиджи Тами назвал такое решение властей позором, ведь теперь победителя, скорее всего, будут определять не на футбольном поле, а в кабинетах.

Реклама

Читайте также: Матч Швейцария – Украина отменен. Онлайн событий

"Это позор. Мы были готовы и мотивированы сыграть в этом финале. Мы очень хотели определить победителя по спортивному принципу, а не так, когда решение принимается за пределами поля. Теперь мы должны принять то, что есть", – заявил Тами в интервью watson.ch.

Также он добавил, что Швейцария была готова перенести матч на среду, однако, как позже сообщил УЕФА, Украинская футбольная ассоциация не имеет другой команды, чтобы выставить на завтрашний матч, поэтому дело будет передано в Контрольно-дисциплинарную и этическую инстанцию УЕФА.

Ранее мы писали, в чью пользу в такой ситуации протокол УЕФА.

Смотрите, как Украина обыграла Швейцарию во Львове:

Реклама

Все подробности в спецтеме Лига наций

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Сборная Украины сборная Швейцарии Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Сыну Шевы – 14 лет! Жена Андрея показала очень милое фото с именинником
Сыну Шевы – 14 лет! Жена Андрея показала очень милое фото с именинникомФутбол
Польша – Украина: онлайн-трансляция матча
Польша – Украина: онлайн-трансляция матчаФутбол
Голая грудь, шампанское и тараканы: супруга динамовца Гусева эротично отдохнула на Мальдивах (фото)
Голая грудь, шампанское и тараканы: супруга динамовца Гусева эротично отдохнула на Мальдивах (фото)Футбол
Бюст, разрывающий платье: девушка лидера
Бюст, разрывающий платье: девушка лидера "Зари" затмевает его результативностьФутбол
Последний оппонент для Шевы: все результаты плей-офф чемпионата Европы
Последний оппонент для Шевы: все результаты плей-офф чемпионата ЕвропыФутбол
Швейцария усиливает состав перед Украиной тремя футболистами
Швейцария усиливает состав перед Украиной тремя футболистамиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять