В сборной Швейцарии назвали позором отмену матча против Украины

В Швейцарии недовольны, что судьбу матча теперь будут определять за пределами поля

Сегодняшний матч Лиги наций между Швейцарией и Украиной отменили из-за коронавируса в команде Андрея Шевченко. Директор национальных сборных Пьерлуиджи Тами назвал такое решение властей позором, ведь теперь победителя, скорее всего, будут определять не на футбольном поле, а в кабинетах.

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"Это позор. Мы были готовы и мотивированы сыграть в этом финале. Мы очень хотели определить победителя по спортивному принципу, а не так, когда решение принимается за пределами поля. Теперь мы должны принять то, что есть", – заявил Тами в интервью watson.ch.

Также он добавил, что Швейцария была готова перенести матч на среду, однако, как позже сообщил УЕФА, Украинская футбольная ассоциация не имеет другой команды, чтобы выставить на завтрашний матч, поэтому дело будет передано в Контрольно-дисциплинарную и этическую инстанцию УЕФА.

Ранее мы писали, в чью пользу в такой ситуации протокол УЕФА.

Смотрите, как Украина обыграла Швейцарию во Львове:

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