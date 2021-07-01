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В сборной Бразилии скандал из-за номера 24! На команду подали в суд

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
1 июля, 18:00
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Бразильскую конфедерацию футбола заподозрили в гомофобии и ей теперь придется отвечать в суде перед организацией, которая занимается защитой прав ЛГБТ
В сборной Бразилии вы не найдете №24
В сборной Бразилии вы не найдете №24

Суд Рио-де-Жанейро дал Бразильской конфедерации футбола (CBF) 48 часов, чтобы объяснить, почему ни один из их игроков в заявке сборной Бразилии на Кубке Америки не носит футболку с 24-м номером.

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В незаконной азартной игре номер 24 был прикреплен к оленю. По-португальски название этого животного созвучно с гомофобным обращением к представителям ЛГБТ. В этой связи многие бразильские игроки отказывались брать этот номер в клубах.

В отличие от всех остальных команд, участвующих в Кубке Америки, у сборной Бразилии нет футболиста с 24-м номером. Организация, занимающаяся защитой прав ЛГБТ в стране, подала судебный иск.

Cудья попросил CBF объяснить, было ли решение не брать этот номер преднамеренным, кто несет ответственность за выбор номеров и существуют ли рекомендации по регистрации номеров.

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