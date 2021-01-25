Українська
$ 28,16
34,25
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

В России сообщили о задержании на митинге звезды футбола

25 января, 19:53

Александр Трикиша Александр Трикиша

Футболист выступил с опровержением сообщения о своем присутствии в Москве

В России сообщили, что во время митингов в поддержку Алексея Навального задержали бывшего игрока Ливерпуля и сборной Дании Даниэля Аггера. Издание "Новая Газета" написало, что задержанного будут судить по обвинению в участии в несанкционированном митинге, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры.

Реклама

Каково же было удивление самого футболиста, когда он прочитал о своем "задержании", учитывая, что сам в это время находится в Испании.

"Произошла небольшая путаница. Я никогда не говорил: "Есть только один Даниэль Аггер". И теперь мы знаем это точно. Даниэль Аггер, упомянутый в инциденте в Москве, – это не я. Я жив и здоров в Испании", – сообщил в своем Twitter футболист.

Позже опровержение и задержании игрока опубликовал и первоисточник новости: Речь идет, вероятно, не о датском футболисте Аггере, а о его полном тезке-гражданине России. Молодой человек предположительно поменял имя в 2009 году на Даниэль Мюнте Аггер. Это имя фигурирует и в списке задержанных в ОВД "Левобережный", и в документах Мосгорсуда.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

митинг футболист Ливерпуль

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Раскрыла голую грудь: откровенная фотосессия девушки футболиста сборной
Раскрыла голую грудь: откровенная фотосессия девушки футболиста сборнойФутбол
"Нерожавшие прочтут и детей перехотят". Звездная жена украинского футболиста молила убить ее в роддомеФутбол
Милейшее фото дня. Жена Ярмоленко с сыном
Милейшее фото дня. Жена Ярмоленко с сыномФутбол
У ловеласа Неймара новая
У ловеласа Неймара новая "малышка": футболист запал на известную певицуФутбол
Игрок
Игрок "Динамо" после инсульта заговорил на португальскомФутбол
Самолет был скреплен скотчем, а пилоту запрещено летать: авиакатастрофа забрала жизни 15 футболистов
Самолет был скреплен скотчем, а пилоту запрещено летать: авиакатастрофа забрала жизни 15 футболистовФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять