В ожидании Украины! ФИФА объявила города, которые примут матчи ЧМ-2026

Через четыре года Мундиаль расширится до 48 сборных, а матчи турнира примут 16 стадионов в трех странах

США, Мексика и Канада примут матчи ЧМ-2026 / Фото: Getty Images

Этой зимой чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре, а уже через четыре года нас ожидает расширение. На ЧМ-2026 выйдет аж 48 команд вместо 32-х.

По такому случаю ФИФА приняла решение провести Мундиаль сразу в трех странах – США, Мексика и Канада. Сегодня же организация назвала города, который примут турнир. Их будет 16, большая часть из них (11) расположены в США:

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Атланта (США)

Бостон (США)

Даллас (США)

Хьюстон (США)

Канзас Сити (США)

Лос-Анджелес (США)

Майами (США)

Нью-Йорк (США)

Сан-Франциско (США)

Сиэттл (США)

Филадельфия (США)

Мехико (Мексика)

Гвадалахара (Мексика)

Монтеррей (Мексика)

Торонто (Канада)

Ванкувер (Канада)

Финал ЧМ-2026 должен пройти в Нью-Йорке на арене "МетЛайф Стэдиум". Украине должно быть легче попасть на турнир, ведь от Европы на Мундиаль выйдет 16 команд. Африку представят 9 сборных, Азию – 8, Южную Америку – 6, Северную Америку – 3, Океанию – 1.

Еще по одной команде из четырех конфедераций (кроме Европы и Африки) сразятся за два места через плей-офф. Также автоматически на ЧМ пройдут страны-хозяйки.

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Формат турнира будет предполагать 16 групп по три сборные. Две лучшие из них пройдут в плей-офф. Там, начиная с 1/16 финала, команды в олимпийском формате и определят победителя.

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Напомним, что США принимали ЧМ в 1994 году, тогда как мексиканцы – в 1970 и 1986 годах. Во всех трех случаях чемпионами становились Бразилия (1970 и 1994) или Аргентина (1986).