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В ожидании Коваленко "Аталанта" проиграла "Лацио". Малиновского назвали худшим

31 января, 19:23

Олег Люлька Олег Люлька

Видео голов и лучших моментов поединка Серии А, в котором "Аталанта" дома уступила римлянам 1:3

"Аталанта" в ожидании "горняка" Виктора Коваленко, который улетел в Италию для подписания контракта с бергамасками, в Серии А потерпела домашнее поражение от "Лацио" – 1:3.

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Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел на замену сразу после перерыва при счете 0:1 и результативными действиями не отличился.

При этом портал WhoScored назвал Малиновского худшим игроком матча, выставив его самую низкую оценку среди всех участников поединка – 6,0.

Обзор матча "Аталанта" – "Лацио" (1:3)

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"Аталанта" – "Лацио" – 1:3
Голы: Пашалич, 79 – Марушич, 3, Корреа, 51, Мурики, 82
"Аталанта": Голлини – Толой, Паломино, Джимсити – Мехле, де Роон, Фройлер, Руджери (Малиновский, 46) – Миранчук (Пашалич, 53) – Иличич (Ламмерс, 67), Сапата (Мюриэль, 54)

Малиновский в матче против "Лацио"

Малиновский в матче против "Лацио" / Фото: Getty Images

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После этого поражения "Аталанта" занимает в Серии А шестое место, отставая на 10 очков от лидирующего "Милана". На один пункт команду Малиновского, одноклубником которого вот-вот станет Коваленко, опережает "Лацио".

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Смотрите, как "Аталанта" ранее разгромила "Милан"

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Источник: Сегодня|Спорт

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