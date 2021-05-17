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В образе императора: в честь Моуринью выпустили пиво

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
17 мая, 13:52
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Новый главный тренер Ромы Жозе Моуринью еще не провел ни одного матча с клубом, но стал настолько популярным в Риме, что в его честь выпустили пиво
Банка пива стоит 6,5 евро
Банка пива стоит 6,5 евро

В начале мая Жозе Моуринью стал главным тренером Ромы. В Риме с энтузиазмом восприняли назначение португальского тренера. А торговцы тут же стали зарабатывать на имени легендарного специалиста.

Моуринью в образе римского императора появился на банке местного пива под названием SpecialOne. Стоит такая банка пива 6,5 евро.

Ранее мы писали, что в Риме кафе продает мороженое под названием – "Особенный". Именно такое прозвище у Жозе.

В тренде

Напомним, что авиакомпания-лоукостер потроллила Моуринью, предложив билеты из Лондона в Рим по 15 фунтов стерлингов. При этом тонко заметила, что без трофеев Жозе может обойтись только ручной кладью и не сдавать вещи в багаж.

Последним клубом Жозе Моуринью был Тоттенхэм, который он покинул 19 апреля.

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