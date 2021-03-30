Українська
$ 27,97
32,97
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

В матче такого не увидишь: сумасшедший гол на тренировке сборной Дании

30 марта, 14:26

Александр Трикиша Александр Трикиша

Мяч попал в девятку после удара скорпиона!

Футболист дортмундской Боруссии Томас Дилейни забил красивый гол на тренировке сборной Дании накануне отборочного матча на ЧМ-2022. После передачи от партнера с фланга Дилейни с первой попытки пробил прямо во вратаря.

Реклама

Читайте также: Фантастический гол с 40 метров со штрафного: у Алиева отпала бы челюсть

Тем не менее, мяч парашютом отскочил за спину к Томасу, который быстро сгруппировался и ударом скорпиона отправил круглого в сетку! Видео невероятного гола было опубликовано на странице сборной Дании в Instagram.

Ранее мы писали о невероятном голе сезона в Первой лиге. Шевченко наследовал "Царя". Защитник "Полесья" Евгений Шевченко выдал потрясающий гол в поединке против "Кристалла".

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

гол сборная Дании Томас Дилейни

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Топ-десятка! Все красотки на дне рождения Степаненко – на одном фото
Топ-десятка! Все красотки на дне рождения Степаненко – на одном фотоФутбол
Ни стыда ни совести: подругу знаменитого футболиста затравили за откровенные фото
Ни стыда ни совести: подругу знаменитого футболиста затравили за откровенные фотоФутбол
Уволенный из
Уволенный из "Колоса" Селезнев нашел себя в еще одном виде спортаФутбол
Невероятно горячие фото бразильской модели, заслужившей комплименты от Неймара
Невероятно горячие фото бразильской модели, заслужившей комплименты от НеймараФутбол
Худшая команда чемпионата Украины продала своего таланта в компанию к Зинченко
Худшая команда чемпионата Украины продала своего таланта в компанию к ЗинченкоФутбол
Украина – Финляндия: онлайн-трансляция отборочного матча чемпионата мира
Украина – Финляндия: онлайн-трансляция отборочного матча чемпионата мираФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять