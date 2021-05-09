Українська
$ 27,72
33,41
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

В Малайзии повторили трюк Марадоны. Смотрите видео безумного гола

9 мая, 12:53

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Футболист клуба Куала-Лумпур принес своей команде ничью в матче национального чемпионата против УиТМ, забив гол рукой в компенсированное время

В высшем дивизионе чемпионата Малайзии забили гол, который уже поставили в один ряд с голом Диего Марадоны.

Реклама

Читайте также: Сумасшедший гол из украинского дна! Такое в Лиге чемпионов не забивают

В поединке между ФК Куала-Лумпур и УиТМ нападающий Шукор Адан спас столичную команду от поражения забив мяч с нарушением правил. В компенсированное время после подачи в штрафную Адан выпрыгнул выше защитников и рукой переправил мяч в ворота.

Арбитр не заметил этого и засчитал взятие ворот. Игра закончилась вничью – 1:1.

Реклама

Читайте также: Самый курьезный гол года! Бохум забил, пока их игрок валялся на газоне

Напомним, что на чемпионате мира 1986 года Диего Марадона забил гол рукой в ворота Англии. После игры он заявил, что это была рука Бога.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Худшее пенальти в истории: футболист опозорился, пытаясь повторить Милевского
Худшее пенальти в истории: футболист опозорился, пытаясь повторить МилевскогоФутбол
Футболиста, изгнанного из Колоса, привязали к батарее
Футболиста, изгнанного из Колоса, привязали к батарееФутбол
"Выгнать из сборной Украины!" Малиновский взбесил фолловеров, отметив день рождения с россияниномФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Серии А
Прогноз Александра Шовковского на матчи Серии АФутбол
Украинский клуб нашел нового тренера за несколько часов
Украинский клуб нашел нового тренера за несколько часовЧУ по футболу
Форвард МЮ установил рекорд еврокубков. Под его натиском не устояли Месси и Левандовски
Форвард МЮ установил рекорд еврокубков. Под его натиском не устояли Месси и ЛевандовскиФутбол

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять