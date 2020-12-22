Українська
$ 28,04
34,18
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

В "Ливерпуле" определились, как отбить атаки "Барселоны" и "Реала" на Салаха

22 декабря, 11:22

Олег Люлька Олег Люлька

Чемпионы Англии поднимут своей египетской звезде зарплату, которая сейчас составляет 220 тысяч евро в неделю

"Ливерпуль" не намерен расставаться с нападающим Мохамедом Салахом. В английском клубе хотят сохранить 28-летнего египетского футболиста и планируют предложить ему новый контракт с улучшенными условиями.

Реклама

Об этом сообщает Goal.com. Отметим, что по нынешнему соглашению, рассчитанному до лета 2023 года, Мохамед зарабатывает 200 тысяч фунтов (порядка 220 тысяч евро) в неделю.

Ранее Салах открыто выразил разочарование решением главного тренера команды Юргена Клоппа выбрать капитаном на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Мидтьюлланном" (1:1) не его, а более молодого защитника Трента Александер-Арнольда.

Впоследствии бывший игрок сборной Египта Мохамед Абутрика заявил, что Салах несчастлив в "Ливерпуле". Также появились слухи, что на Мохамеда претендуют "Барселона" и "Реал".

Но, похоже, все идет к тому, что Мохамед получит лучший контракт своей карьеры в "Ливерпуле" и продолжит радовать фанатов мерсисайдцев, которых за последнее время уже осчастливил выигрышем Лиги чемпионов и чемпионата Англии.

Реклама

Мохамед Салах

Мохамед Салах / Фото: Reuters

В тренде
Зинченко хотят вернуть в Россию. Агент коротко ответил на слухи

Ранее мы писали, что "Египетский король" заразился коронавирусом. Мохамед Салах заболел COVID-19 в расположении своей национальной сборной.

Также мы рассказывали, что Салах спас бездомного от расправы на заправке. Египетский форвард "Ливерпуля" вышел из своего "Бентли" и вступился за бедолагу.

Смотрите, как забивает Салах

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Барселона чемпионат Англии Ливерпуль Реал Мадрид Мохамед Салах
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Обалдеть!" Жена Степаненко, родившая троих детей, похвасталась фигурой на МальдивахФутбол
Дарья Белодед после разрыва с Денисом Поповым нашла себе нового дружка. Точнее, двух (фото)
Дарья Белодед после разрыва с Денисом Поповым нашла себе нового дружка. Точнее, двух (фото)Другие
Алиев с Милевским угодили в СИЗО (видео)
Алиев с Милевским угодили в СИЗО (видео)Футбол
"А вы смотрели?" Путин отреагировал на видео с мастурбирующим ДзюбойФутбол
Слет красоток! Жены украинских футболистов – на Мальдивах (фото)
Слет красоток! Жены украинских футболистов – на Мальдивах (фото)Футбол
Сексуальная Санта для плохих мальчиков: как зажигает бывшая девушка Неймара
Сексуальная Санта для плохих мальчиков: как зажигает бывшая девушка НеймараФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять