В красном бикини засветила змею: горячее фото жены вратаря сборной Украины

Жена вратаря Реала Андрея Лунина / Фото: Instagram
В начале марта одним холостяком в украинском футболе стало меньше. 22-летний голкипер мадридского Реала и сборной Украины Андрей Лунин женился на своей возлюбленной Анастасии Томазовой.
Девушка сейчас находится с футболистом в Мадриде, где уже летняя погода. Сегодня в соцсети Анастасия выложила фото в красном бикини, показав свою татуировку в виде змеи на правом бедре.
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