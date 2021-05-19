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В красном бикини засветила змею: горячее фото жены вратаря сборной Украины

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
19 мая, 22:36
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Анастасия, супруга вратаря Реала Андрея Лунина, выложила в социальные сети эротическую фотографию в откровенном купальнике
Жена вратаря Реала Андрея Лунина
Жена вратаря Реала Андрея Лунина / Фото: Instagram

В начале марта одним холостяком в украинском футболе стало меньше. 22-летний голкипер мадридского Реала и сборной Украины Андрей Лунин женился на своей возлюбленной Анастасии Томазовой.

Девушка сейчас находится с футболистом в Мадриде, где уже летняя погода. Сегодня в соцсети Анастасия выложила фото в красном бикини, показав свою татуировку в виде змеи на правом бедре.

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