В канун Рождества жена Месси показала фото с четырьмя мужчинами в красном

Аргентинский футболист и его семья празднуют в пижамах

Звезды спорта уже в праздничном настроении. Так, жена нападающего "Барселоны" Лионеля Месси Антонелла Роккуццо показала душевное фото под елкой своей семьи. "Мы желаем вам Рождества, полного любви и здоровья. Счастливого праздника!" – написала девушка в своем Instagram. А ее фоловеры массово отвечали: "С Рождеством, красивая семья".

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Напомним, что аргентинцы Месси и Роккуццо являются друзьями детства и поженились в июле 2017 года. Сейчас пара воспитывает троих сыновей – Тьяго, Чиро и Матео.

Ранее мы писали, что Месси побил "вечный" рекорд Пеле. Лионель превзошел "Короля футбола" по голам за один клуб, забив свой 644-й мяч за "Барселону".

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