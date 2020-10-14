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В Италии вынесли вердикт по скандальному матчу "Ювентус" – "Наполи"

14 октября, 19:20

Александр Трикиша Александр Трикиша

У "Наполи" осталось всего пять очков, а на счету "Юве" теперь восемь баллов и четвертая строчка

Серия А присудила "Наполи" техническое поражение за неявку на матч против "Ювентуса" в третьем туре чемпионата Италии. Также неаполитанский гол лишили одного очка. В связи с таким решением у "Ювентуса" стало семь очков, а на счету "Наполи" – пять, сообщается на официальном сайте лиги.

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Напомним, накануне игры в составе "Наполи" коронавирус подхватили футболисты Петр Зелиньский и Элиф Элмас, а также один работник клуба. Поэтому, когда команда находилась в аэропорту, ожидая вылета в Турин, власти Неаполя запретили ей покидать город, чтобы не заразить коронавирусом других людей. На этом основании "Наполи" просил о переносе матча с "Юве".

Однако руководство Серии А выступило с заявлением, что у "Наполи" нет оснований для переноса встречи. Ведь, согласно новому медицинскому протоколу УЕФА, команда должна играть, если у нее есть в наличии 13 здоровых игроков, включая вратаря.

Добавим, что сейчас от коронавируса страдает и "Ювентус". Сегодня положительный тест сдал Уэстон Маккенни, а вчера стало известно, что вирус подхватил лидер команды Криштиану Роналду.

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Смотрите, как "Ювентус" играет в чемпионате Италии:

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чемпионат Италии Наполи Ювентус Турин коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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