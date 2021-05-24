В Италии Роналду установил уникальное достижение

Португальский форвард становился лучшим бомбардиром в трех из пяти сильнейших европейских лиг – в Англии, Испании и Италии

Криштиану Роналду - лучший бомбардир чемпионата Италии / Фото: Reuters

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду установил уникальное бомбардирское достижение. Португальский форвард – первый в истории футболист, который становился лучшим бомбардиром в трех из пяти сильнейших европейских лиг.

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В нынешнем сезоне Роналду выиграл бомбардирскую гонку в итальянской Серии А, забив 29 голов.

До этого Криштиану становился лучшим бомбардиром в составе Манчестер Юнайтед в английской Премьер-лиге (2008 год, 31 гол) и в составе Реала в испанской Ла Лиге — 2011-й (40 голов), 2014-й (31 гол), 2015-й (48 голов).

Ранее мы писали, что Ювентус завоевал путевку в Лигу чемпионов. Туринский клуб разгромил Болонью, а в параллельном матче Наполи не сумел переиграть Верону.