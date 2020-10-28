В хлам: появилось видео, как дует в драгер футболист "Металлиста", протаранивший три авто

Показатель алкоголя в организме Дмитрия Кравченко превысил норму в девять раз

В Сети появилось видео, как сдавал тест на алкоголь в стельку пьяный футболист "Металлиста-1925", устроивший, по данным ТРУХА Харьков, массовое ДТП в Харькове. Напомним, в ночь на 28 октября на перекрестке проспекта Льва Ландау и улицы Танкопия машина, которой управлял 25-летний полузащитник Дмитрий Кравченко, протаранила три автомобиля.

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Прибывшие на место инспекторы полиции зафиксировали, что бывший игрок молодежной сборной Украины пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения – драгер показал 1,85 промилле, что превышает норму в девять раз.

Дмитрий Кравченко, тест на алкоголь Видео: Автомобильный Харьков

Диалог футболиста Кравченко с инспекторами

- А как дуть?

- Как шарик. Дуйте непрерывно. Дуем-дуем-дуем! 1,85 промилле. Допустимая доза – 0,2. Превышает в 9 раз. Согласны с результатом?

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- Да, - ответил Кравченко.

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В итоге на виновника массового ДТП составили протокол по ст. 130 КУоАП "Вождение в нетрезвом виде", предусматривающей штраф в размере 10 200 грн и лишение водительских прав на год.

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Фото "ТРУХА Харьков"

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