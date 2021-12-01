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11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
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В Днепре определился последний четвертьфиналист Кубка Украины

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
1 декабря, 22:07
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Днепр-1 на выезде обыграл черкасский ЛНЗ и вышел в 1/4 Кубка Украины
Днепр-1 вышел в 1/4 Кубка Украины
Днепр-1 вышел в 1/4 Кубка Украины / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

В первый день зимы состоялся перенесенный матч 1/8 Кубка Украины по футболу, в котором лидер Второй лиги ЛНЗ противостоял третьей команде УПЛ Днепру-1.

Изначально поединок должен был состояться 28 октября в Черкассах, но из-за вспышки коронавируса среди футболистов ЛНЗ, матч был перенесен. Формально домашнюю игру команда Юрия Бакалова проводила на стадионе "Днепр-Арена".

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На поединок против клуба, который представляет третий по силе украинский дивизион, Игор Йовичевич задействовал футболистов ротации.

Несмотря на то, что в составе ЛНЗ выступают футболисты, понюхавшие порох в матчах Премьер-лиги, все же преимущество было за днепрянами.

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На 18-й минуте встречи Александр Пихаленок после индивидуального прохода точно пробил в нижний угол ворот ЛНЗ.

Во втором тайме спортклубовцы увеличили свое преимущество. Чуже бросил в прорыв Лучкевича, передачу которого с правого фланга в одно касание замкнул Когут – 2:0 в пользу днепрян!

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В итоге Днепр-1 уверенно победил черкасский ЛНЗ и стал восьмым четвертьфиналистом Кубка Украины.

ОБЗОР МАТЧА

Кубок Украины-2021/2022. 1/8 финала

ЛНЗ (Черкассы) – Днепр-1 (Днепр) – 0:2

Голы: 0:1 – 18 Пихаленок, 0:2 – 53 Когут.

ЛНЗ: Попович – Насонов (Бурлин,63), Тарасенко, Сафонов (Волков,76), Лопыренок, Норенков, Тищенко, Долинский (Куксенко,63), Евдокимов, Войцеховский (Замуренко,58), Галенко (Снижко,76) ).

Днепр-1: Юрчук – Лучкевич, Адамюк, Логинов, Батагов (Дубинчак,58), Ди Франко, Пихаленок (Игнатенко,58), Когут (Ярмолюк,64), Билл, Чуже (Н.Кравченко,79), Русин.

Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно.

Обладатель Кубка Украины определится 11 мая 2022 года.

Смотрите, как сыграли все команды в 1/8 Кубка Украины 2021/22

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Команда
И
Г
О
1
Динамо
16
43:8
41
2
Шахтер
16
41:8
41
3
Днепр-1
16
29:16
34
4
Заря
16
35:18
32
5
Ворскла
16
29:17
31
6
Десна
16
18:22
24
7
Александрия
16
15:14
23
8
Верес
16
14:16
22
9
Металлист 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львов
16
12:23
16
13
Черноморец
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Ингулец
15
11:26
10
16
Мариуполь
16
18:38
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