В Динамо вернулся скандальный разносчик пиццы

Назарий Русин возвращается в Динамо из аренды в Днепре-1, но не факт, что Мирча Луческу будет на него рассчитывать

Русин в Днепре-1 не задержался / Фото: Профутбол

Почетный президент Днепра-1 Юрий Береза сообщил, что его клуб не будет продлевать аренду динамовца Назария Русина. 23-летний нападающий возвращается в киевский клуб, с которым связан контрактом до лета 2025 года.

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"Русин талантливый парень, но не пошло. Желаю ему успехов. Но у него что-то где-то... Или перемолился футбольному богу, или недомолился. Но парень не без таланта. Где-то что-то не сложилось", – приводит слова Березы канал Днепрянин.

Отметим, что за полгода Русин забил два гола в 10 матчах за Днепр-1. А до того оскандалился в аренде в польской Легии – Назарий отказался показать себя в деле в матче за резервистов варшавского клуба, после чего его там сослали сослали в дубль и к основе не подпускали.

До того у Русина был весьма успешный период аренды в Заре, а вот в Динамо у быстроногого нападающего все никак не заладится.

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Напомним, один из бывших тренеров Динамо Александр Хацкевич то и дело называл Русина главным виновником неудач команды, а потом объяснил свои заявления тем, что Русин ходил плакаться на тренера президенту клуба.

Хацкевич недолюбливал в Динамо Русина / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Кроме того, у фанатов Динамо за Русиным закрепилось прозвище Разносчик пиццы – в 2019-м тот покинул раздевалку киевлян после матча с Александрией (1:1), держа в руках коробку из-под пиццы.

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На просьбу журналистов о комментарии Русин тогда ответил: "Скажите, что я пиццу больше ношу (чем играю)". А на вопрос, с чем пицца, отреагировал: "Ни с чем".