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В чемпионате Испании задумались о зрителях и перенесли начало сезона

10 сентября, 12:36

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Федерация подсказала Ла Лиге, что нужно проводить матчи только на выходных

Старт нового чемпионата Испании по футболу отложили на один день. Планировалось, что первый матч сезона 2020/2021 пройдет в пятницу, 11 сентября, однако его "подвинули" на субботу. Такое решение приняли функционеры в связи с неблагоприятной ситуацией с коронавирусом. На днях стало известно, что Месси вживую болельщики в этом году не увидят: на Пиренеях не планируют пускать болельщиков на стадионы.

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В последнее время Федерация футбола Испании заявляла, что без зрителей нет смысла проводить игры по пятницам и понедельникам. Ведь их смотрят только по телевидению. Наконец и Ла Лига прислушалась к коллегам, и комитет по проведению соревнований поддержал это предложение. И если раньше тур часто растягивали на четыре дня, с пятницы по понедельник, то теперь решили ограничиться только субботой и воскресеньем, уплотнив расписание, сообщает авторитетная газета Marca. Примеру "старших" последовали и во втором дивизионе испанского футбола: старт Сегунды также перенесли с пятницы на субботу.

Читайте о том, что "МЮ" хочет приобрести самого юного игрока чемпионата Испании.

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