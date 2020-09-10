В чемпионате Испании задумались о зрителях и перенесли начало сезона

Федерация подсказала Ла Лиге, что нужно проводить матчи только на выходных

Старт нового чемпионата Испании по футболу отложили на один день. Планировалось, что первый матч сезона 2020/2021 пройдет в пятницу, 11 сентября, однако его "подвинули" на субботу. Такое решение приняли функционеры в связи с неблагоприятной ситуацией с коронавирусом. На днях стало известно, что Месси вживую болельщики в этом году не увидят: на Пиренеях не планируют пускать болельщиков на стадионы.

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В последнее время Федерация футбола Испании заявляла, что без зрителей нет смысла проводить игры по пятницам и понедельникам. Ведь их смотрят только по телевидению. Наконец и Ла Лига прислушалась к коллегам, и комитет по проведению соревнований поддержал это предложение. И если раньше тур часто растягивали на четыре дня, с пятницы по понедельник, то теперь решили ограничиться только субботой и воскресеньем, уплотнив расписание, сообщает авторитетная газета Marca. Примеру "старших" последовали и во втором дивизионе испанского футбола: старт Сегунды также перенесли с пятницы на субботу.

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