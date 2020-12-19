В Бундеслиге во второй раз за полгода обновили возрастной рекорд по голам

Нападающий дортмундской "Борусии" Юссуфа Мукоко забил гол в матче чемпионата Германии против "Униона" (1:2) и установил историческое достижение. 16-летний футболист стал самым юным автором гола в Бундеслиге.

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На момент матча Мукко исполнилось 16 лет и 28 дней. Он превзошел достижение Флориана Виртца, который отличился в возрасте 17 лет и 34 дня. Интересно, что футболист "Байера" свой рекорд установил всего полгода назад.

Напомним, что недавно Мукоко установил рекорд в Лиге чемпионов. Нападающий "Боруссии" стал самым юным игроком в истории турнира.

Ранее 16-летний форвард "Боруссии" установил рекорд чемпионата Германии. Юссуфа Мукоко стал самым юным игроком немецкой Бундеслиги, сыграв против "Герты".

Смотрите, как Мукоко дебютировал в Лиге чемпионов:

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