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В Бундеслиге во второй раз за полгода обновили возрастной рекорд по голам

19 декабря, 10:28

Александр Трикиша Александр Трикиша

Новым рекордсменом стал Юссуфа Мукоко

Нападающий дортмундской "Борусии" Юссуфа Мукоко забил гол в матче чемпионата Германии против "Униона" (1:2) и установил историческое достижение. 16-летний футболист стал самым юным автором гола в Бундеслиге.

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На момент матча Мукко исполнилось 16 лет и 28 дней. Он превзошел достижение Флориана Виртца, который отличился в возрасте 17 лет и 34 дня. Интересно, что футболист "Байера" свой рекорд установил всего полгода назад.

Напомним, что недавно Мукоко установил рекорд в Лиге чемпионов. Нападающий "Боруссии" стал самым юным игроком в истории турнира.

Ранее 16-летний форвард "Боруссии" установил рекорд чемпионата Германии. Юссуфа Мукоко стал самым юным игроком немецкой Бундеслиги, сыграв против "Герты".

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Смотрите, как Мукоко дебютировал в Лиге чемпионов:

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чемпионат Германии Боруссия Дортмунд Юссуфа Мукоко

Источник: Сегодня|Спорт

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