В Бразилии вратарь-"вышибала" одним ударом нокаутировал двух футболистов: видео

Кипер «Палмейраса» Вевертон жестоко поквитался с соперниками за то, что забили гол в его ворота

Невероятно курьезный инцидент случился в матче чемпионата Бразилии "Палмейрас" – "Коритиба" (1:3). Пропустив второй гол, вратарь хозяев Вевертон схватил мяч и "запулил" его ногой в толпу празднующих игроков соперника!

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А дальше все было – как в бильярде!

Мяч угодил в голову Родриго Мунису из "Коритибы", а его голова со всей силы врезалась в голову Робсона, который перед этим как и забил в ворота хозяев. Как результат, оба, Мунис и Робсон, рухнули на газон, оказавшись в глубоком нокауте.

После этого все ждали решения арбитра – удалит ли он вратаря-нокаутера. Но судья не показал Вевертону даже желтую карточку, решив, что имела место случайность – дескать, 32-летний кипер сборной Бразилии просто хотел побыстрее доставить мяч партнерам, чтобы они развели его с центра поля, но по неосторожности "вырубил" двух игроков гостей.

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"Палмейрас" – "Коритиба", вратарь Вевертон / Фото: globoesporte

"Ну это же мяч! Просто срезался с ноги. Тем более вратарь извинился. Судья правильно сделал, что не стал его наказывать", – заявил в комментарии Globo бывший рефери ФИФА Сальвио Спинола

Вевертон / Фото: Reuters

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Добавим, что вратарь-"вышибала" Вевертон выступает за "Палмейрас" с 2018 года – в 99 матчах за клуб пропустил 66 мячей и 48 раз оставил ворота в неприкосновенности. Это поражение от "Коритибы" стало для его команды третьим кряду.

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