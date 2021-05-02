В бикини на колесах! После поражения от Шевы Терри прокатил красотку на трицикле

Тони родила своему мужу двойняшек, простила ему измену с подругой одноклубника, а сейчас разъезжает с ним в необычном виде по Португалии

Джон Терри и его жена Тони / Фото: Instagram

Бывший капитан Челси и сборной Англии, а ныне ассистент главного тренера Астон Виллы Джон Терри воспользовался небольшой передышкой в чемпионате Англии, чтобы с женой Тони махнуть на отдых в Португалию. Там экс-одноклубник Андрея Шевченко покатал свою очаровательную супругу, на которой было только бикини, на трицикле.

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Фото из необычной поездки жена Джона Терри опубликовала у себя в Instagram.

Отметим, что Джон и Тони познакомились в 2000 году. Красотка родила футболисту двойняшек – мальчика Джорджи Джона и девочку Саммер Роуз. При этом Джон Терри признавали "Отцом года" в Великобритании.

Правда, в личной жизни Джона не обходилось без скандалов. Например, в 2010 году Федерация футбола Англии забрала у него капитанскую повязку после известия о романе Терри с подругой его партнера по клубу и сборной Уэйна Бриджа. Тот даже перешел в Манчестер Сити и отказался выступать за сборную, пока там играет Терри.

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Кстати, жене Джона Терри Тони, простившей мужу измену, недавно исполнилось 40 лет. Но разве дашь?

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Интересно, что на днях Джон Терри встретился с Андреем Шевченко и еще с одним экс-игроком Челси, Джанфранко Дзолой, на поле для гольфа. Победу в их противостоянии отпраздновал главный тренер сборной Украины.

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