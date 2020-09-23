В белье и без него: блондинка с финала Лиги чемпионов показала, в чем она ложится спать

Пышногрудая американка Кинси Волански, ставшая мировой звездой после выбегания на поле в финале Лиги чемпионов-2019, снова ярко напомнила о себе. Одна из самых знаменитых блондинок на планете показала фото в эффектном нижнем белье, подписав его следующим образом: "Вот в чем я ложусь спать – в своих мечтах".

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Однако следом Кинси Волански сделала уточнение. "А вот в чем я иду спать в реальности", – написала в Instagram девушка, подкрепив эти слова фотографией уже не в ночном белье, а в бело-голубой пижаме без штанов.

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Комментируя эти кадры Кинси Волански, ее фолловеры разделились на две части. "О, да!", "Чертовски красива!", "Словно ангел спустился с небес", – пишут одни по поводу первых двух фото девушки.

"А мне как раз больше нравится третья фотка – классные кроксы!" – отмечают другие

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Кинси Волански / Фото: Instagram

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Напомним, что буквально за сутки после знаменитого выбегания на поле в матче "Ливерпуль" – "Тоттенхэм" летом 2019-го количество подписчиков Кинси Волански в Instagram выросло с 300 тысяч до 2,5 миллионов. Сейчас у девушки уже 3,6 миллиона фолловеров.

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Кстати, недавно мы писали, что телом блондинки с финала Лиги чемпионов завладело опасное существо. Кинси Волански сумела до предела оголить нервы своим поклонникам.

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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