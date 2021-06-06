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В Беларуси утонул нигерийский футболист

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
6 июня, 13:55
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20-летний форвард Витебска Кельвин Оденигбо утонул в озере Белое, в этом сезоне он провел за клуб четыре матча в чемпионате Беларуси
Оденигбо провел четыре матча за Витебск
Оденигбо провел четыре матча за Витебск

Нападающий Витебска Кельвин Оденигбо погиб, утонув в озере Белое возле деревни Новоселки Витебского района.

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20-летний футболист перешел в белорусский клуб на правах аренды из команды Ракета, выступающей во втором дивизионе чемпионата Нигерии. Об этом сообщает by.tribuna.com.

В этом сезоне Оденигбо провел за Витебск 4 матча в высшей лиге чемпионата Беларуси, сделал одну голевую передачу.

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