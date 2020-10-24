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В балаклавах и с оружием: дом знаменитого итальянского футболиста ограбили

24 октября, 15:46

Александр Трикиша Александр Трикиша

Футболист сообщил, что расследование пока ничего не дало

Бывший нападающий сборной Италии Лука Тони стал жертвой вооруженного ограбления. В дом знаменитого футболиста ворвались трое неизвестных в балаклавах и с оружием. В этот момент вся семья находилась дома, но, к счастью, никто не пострадал. Инцидент произошел еще во вторник, однако Тони прокомментировал его только сегодня.

"Во вторник между 19:30 и 21:30 мой дом ограбили трое преступников с оружием, одетых в балаклавы. Самое главное, что моя семья в порядке. Никто не пострадал, не считая моральной травмы и сильного испуга. Жаль, что преступники вынесли ценные и просто памятные вещи.

После ограбления прибыла полиция. Возможно, ее вызвали соседи, увидев в районе незнакомый подозрительный автомобиль. Расследование ничего не дало. Сейчас я бы хотел, чтобы мою семью не беспокоили вопросами", – написал Тони на своей странице в Instagram.

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За свою карьеру Тони успел поиграть за такие команды как "Фиорентина", "Ювентус", Бавария". На чемипонате мира 2006 года Тони вместе со сборной Италии завоевал золотые медали, а в четвертьфинале нападающий отметился дублем в воротах сборной Украины.

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ограбление футболист Лука Тони

Источник: Сегодня|Спорт

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