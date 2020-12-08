В Аргентине снова траур: ушел из жизни экс-тренер сборной

Бывший тренер сборной Аргентины Алехандро Сабелья ушел из жизни из-за проблем с сердцем, обострившихся на фоне заражения коронавирусом, сообщает TNT Sports. Экс-тренеру было 66 лет.

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Сабелья с 2009 по 2011 год руководил "Эстудиантесом" и приводил команду к победе в Кубке Либертадорес, а также чемпионате Аргентины. С 2011 по 2014 год возглавлял национальную команду Аргентины и выводил команду в финал ЧМ-2010, где Месси и компания уступили Германии (0:1).

В 2015 году Сабелья мог возглавить сборную Саудовской Аравии, однако стороны не смогли договориться. После этого аргентинец никого не тренировал. Отметим, что в 2014 году у тренера обнаружили рак гортани.

Напомним, что 25 ноября в возрасте 60 лет скончался легенда мирового футбола Диего Марадона в результате острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. Сердце Диего было в два раза больше обычного и было сохранено для изучения. А прокурор вынес "черную метку" врачу Марадоны.

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