"В 17 уже шли на войну". Ультрас "Оболони" отреагировали на новичка из "чемпионата ЛНР"

Фанаты киевской команды не одобряют прошлое Алексея Лобова, но срывать его переход не будут

Фанаты киевской "Оболони" не будут протестовать против решения клуба о подписании контракта с 23-летним защитником Алексеем Лобовым, выступавшим в чемпионате, так называемой, "ЛНР" в 2014-2016 годах.

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Об этом ультрас "Оболони" заявили на своей странице в Facebook.

Отметим, что в августе 2020-го Лобов перешел было в житомирское "Полесье", но вынужден был покинуть этот клуб из-за протестов тамошних ультрас.

Алексей Лобов / Фото: ФК "Оболонь"

"Лобов пока более известен тем, что в своей трудовой биографии имеет несколько довольно сомнительных команд из чемпионата одной из "республик" на Востоке Украины. Именно поэтому в прошлом году был скандал, когда его пытались подписать в Житомире. Как мы относимся к этому факту? Отрицательно"

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Алексей Лобов

"Но. Мы встречались с Алексеем, встречались с Пал Санычем Яковенко (тренером "Оболони"). Много общались. О взглядах, о семейных обстоятельствах. Тренер убеждал нас, что этот игрок нужен команде. Лобов оказался нормальным парнем, а единственное, в чем его можно обвинить – это то, что родившись под Алчевском и занимаясь футболом в местной ДЮСШ, он в 17 лет не смог сразу выехать с оккупации. Остался, играл какое-то время в футбол, при первой возможности выехал и начал профессиональную карьеру в Краматорске"

"Затем были матчи за студенческую сборную Украины (за что он уже имеет проблемы "там"), контракт с "Колосом", аренда в Краматорск"

"Можно, конечно, говорить, что многие в 17 лет уже шли на войну добровольцами, но давайте реально смотреть на вещи. Этот игрок нужен клубу, а он сам очень хочет играть за "Оболонь". Мы, не одобряя такое игровое прошлое Лобова, тем не менее не будем сопротивляться этому переходу и желаем ему игрой доказать все сказанное на тех встречах", – говорится в заявлении ультрас перволиговой "Оболони"

На Новый год Алексей Лобов с капитаном "Оболони" и фанатами команды посетил с подарками Главный военный клинический госпиталь в Киеве.

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