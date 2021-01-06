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"В 17 уже шли на войну". Ультрас "Оболони" отреагировали на новичка из "чемпионата ЛНР"

6 января, 12:27

Олег Люлька Олег Люлька

Фанаты киевской команды не одобряют прошлое Алексея Лобова, но срывать его переход не будут

Фанаты киевской "Оболони" не будут протестовать против решения клуба о подписании контракта с 23-летним защитником Алексеем Лобовым, выступавшим в чемпионате, так называемой, "ЛНР" в 2014-2016 годах.

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Об этом ультрас "Оболони" заявили на своей странице в Facebook.

Отметим, что в августе 2020-го Лобов перешел было в житомирское "Полесье", но вынужден был покинуть этот клуб из-за протестов тамошних ультрас.

Алексей Лобов

Алексей Лобов / Фото: ФК "Оболонь"

"Лобов пока более известен тем, что в своей трудовой биографии имеет несколько довольно сомнительных команд из чемпионата одной из "республик" на Востоке Украины. Именно поэтому в прошлом году был скандал, когда его пытались подписать в Житомире. Как мы относимся к этому факту? Отрицательно"

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Алексей Лобов

Алексей Лобов

"Но. Мы встречались с Алексеем, встречались с Пал Санычем Яковенко (тренером "Оболони"). Много общались. О взглядах, о семейных обстоятельствах. Тренер убеждал нас, что этот игрок нужен команде. Лобов оказался нормальным парнем, а единственное, в чем его можно обвинить – это то, что родившись под Алчевском и занимаясь футболом в местной ДЮСШ, он в 17 лет не смог сразу выехать с оккупации. Остался, играл какое-то время в футбол, при первой возможности выехал и начал профессиональную карьеру в Краматорске"

"Затем были матчи за студенческую сборную Украины (за что он уже имеет проблемы "там"), контракт с "Колосом", аренда в Краматорск"

"Можно, конечно, говорить, что многие в 17 лет уже шли на войну добровольцами, но давайте реально смотреть на вещи. Этот игрок нужен клубу, а он сам очень хочет играть за "Оболонь". Мы, не одобряя такое игровое прошлое Лобова, тем не менее не будем сопротивляться этому переходу и желаем ему игрой доказать все сказанное на тех встречах", – говорится в заявлении ультрас перволиговой "Оболони"

На Новый год Алексей Лобов с капитаном "Оболони" и фанатами команды посетил с подарками Главный военный клинический госпиталь в Киеве.

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