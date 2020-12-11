В 10 раз меньше "Шахтера": сколько "Заря" заработала в еврокубках

Луганская "Заря" завершила выступления в Лиге Европы, а это значит, что пришло время подсчитать, сколько бронзовый призер прошлой Премьер-лиги заработал в еврокубках.

Реклама

Луганчане стартовали в турнире сразу с группового этапа, что гарантированно принесло команде 2,92 миллиона евро. В группе В группе команда Виктора Скрипника одержала две победы и заработала по 570 тысяч евро за каждую. За поражения, а их было четыре, УЕФА денег не платит.

Также "Заре" полагалась выплата согласно новому рейтингу, рассчитанному на основе выступлений команды в еврокубках за десять лет. В Этом рейтинге луганчане заняли 40-е место из 48 участников группового этапа и заработали дополнительно еще 642 тысячи евро.

Таким образом, суммарный заработок "Зари" в Лиге Европы сезона 2020/2021 годов составил 4,7 миллиона евро. Еще команда Скрипник получит выплату

Для сравнения, "Динамо" и "Шахтер" заработали в Лиге чемпионов почти в 10 раз больше. При этом, "Шахтер" заработал на 8 млн евро больше, чем "Динамо".

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама