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В 10 раз меньше "Шахтера": сколько "Заря" заработала в еврокубках

11 декабря, 10:22

Александр Трикиша Александр Трикиша

Луганчане завершили турнир только с двумя победами

Луганская "Заря" завершила выступления в Лиге Европы, а это значит, что пришло время подсчитать, сколько бронзовый призер прошлой Премьер-лиги заработал в еврокубках.

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Луганчане стартовали в турнире сразу с группового этапа, что гарантированно принесло команде 2,92 миллиона евро. В группе В группе команда Виктора Скрипника одержала две победы и заработала по 570 тысяч евро за каждую. За поражения, а их было четыре, УЕФА денег не платит.

Также "Заре" полагалась выплата согласно новому рейтингу, рассчитанному на основе выступлений команды в еврокубках за десять лет. В Этом рейтинге луганчане заняли 40-е место из 48 участников группового этапа и заработали дополнительно еще 642 тысячи евро.

Таким образом, суммарный заработок "Зари" в Лиге Европы сезона 2020/2021 годов составил 4,7 миллиона евро. Еще команда Скрипник получит выплату

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Для сравнения, "Динамо" и "Шахтер" заработали в Лиге чемпионов почти в 10 раз больше. При этом, "Шахтер" заработал на 8 млн евро больше, чем "Динамо".

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Лига Европы Заря Луганск

Источник: Сегодня|Спорт

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