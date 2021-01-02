Ужасная давка на стадионе забрала жизни 66 фанатов: в трагедии обвинили старую лестницу

50 лет назад случилась одна из самых масштабных трагедий в истории футбола. 2 января 1971 года на стадионе "Айброкс" в Глазго погибло 66 человек и еще 200 получили травмы различной тяжести в результате давки на лестнице. В тот день на стадионе проходило непримиримое Old Firm дерби между "Рейнджерс" и "Селтиком". Символично, что в годовщину трагедии команды снова сойдутся на поле.

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К концу встречи хозяева поля проигрывали 0:1 и недовольные болельщики стали покидать арену еще до финального свистка. Однако в добавленное время Колин Стин забил спасительный гол. Услышав гул трибун, первые ряды ринулись назад на стадион, чтобы узнать, что же произошло. В это время нижние ряды на лестнице продолжали покидать стадион и в результате этого получилось, что люди посередине лестницы оказались зажатыми с двух сторон.

"Я спускался со стадиона по лестнице, как вдруг все прекратилось. Парни сзади просто продолжали двигаться вперед по лестнице. Я упал вместе с остальной толпой, меня толкали и тянули по земле. Все пытались выбраться, задыхались – по сути, это была борьба за выживание. Через 10-15 минут меня вытащили полицейские и доставили в больницу на машине скорой помощи", – вспоминал тот день один из выживших.

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Среди 66 погибших был один ребенок в возрасте до 10 лет и еще 32 человека в возрасте от 10 до 19 лет. Также среди жертв оказалась лишь одна девушка.

Существовала версия, что давка началась после того, как под ноги толпе упал ребенок, которого отец нес на плечах. Впрочем, официальной причиной трагедии стало обрушение перил под натиском большого скопления людей. Лестница давно требовала реконструкции, ведь еще за 10 лет до этого в давке погибло два человека, а на протяжении следующих нескольких лет пострадало еще несколько десятков болельщиков, но усовершенствование лестницы откладывали из-за огромных на то время затрат. Тем не менее, после трагедии 1971-го пришлось реконструировать уже полностью стадион.

Кстати, 118 лет назад на этом же стадионе случилась первая трагедия на футболе. Болельщики падали с 12 метровой высоты. Несмотря на инцидент, матч не стали прерывать, чтобы не вызвать панику среди других болельщиков.

Катастрофа на "Айброксе" в 1971 году остается самой ужасной в истории шотландского футбола и была самой крупной трагедией на футбольном стадионе до событий на стадионе "Хиллсборо" в 1989 году.

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На сегодняшний матч против "Селтика" "Рейнджерс" выйдет с памятными нашивками на футболки, также было записано специальное обращение к болельщикам

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