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Ужас из Узбекистана. Представители клуба били футболистов битами

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
21 сентября, 20:34
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Двух игроков команды Сурхан руководство клуба жестоко избило. Футболисты всего лишь попросили выплатить им зарплату
Вот так выглядит Жавохир Эсонкулов после похода в офис
Вот так выглядит Жавохир Эсонкулов после похода в офис

Громкий скандал в узбекском футболе. Бывшие игроки клуба Сурхан Жавохир Эсонкулов и Акром Ходжаев заявили, что их избили битами за требование выплатить зарплату.

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На протяжении полугода футболисты просили выплатить им зарплату. На что их поначалу кормили "завтраками", а после послали. И тогда Жавохир и Ходжаев сделали то же самое, только в письменном виде на двери клубного офиса, сообщает издание Podrobno.uz.

Тогда игрокам позвонили и попросили футболистов приехать в офис за деньгами.

Сначала закрыли Ходжаева, так как он приехал первый. Избивали битой, пугали тем, что выкинут с окна. Потом приехал Эсонкулов и его также закрыли в офисе. Потерпевших держали тренеры команды, чтобы они не смогли увернуться. Другие избивали битой и стульями, также угрожали пырнуть отверткой или задушить веревкой. После всех побоев их переодели в чистые футболки, не запятнанные кровью, дабы избавиться от улик, и отпустили.

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Футбольный клуб Сурхан выступил с официальным заявлением, в котором опроверг данную информацию. Согласно заявлению клуба, контракт с Эсонкуловым был расторгнут по обоюдному решению сторон 21 июля 2021 года и футболист подписал официальный документ, подтверждающий, что у игрока нет финансовых претензий к клубу.

В заявлении клуба также говорится, что Эсонкулов и Ходжаев сговорились и оставили у дверей офиса оскорбительные слова в отношении руководителя клуба. После этого капитан команды Асрор Гафуров пригласил обоих игроков в офис и попросил объяснить, почему они написали эти слова.

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В клубе добавили, что Гафуров объяснил игрокам, что нельзя так себя вести, в результате между ними произошел конфликт. Присутствующие разняли игроков и помирили их.

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