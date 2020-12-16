"Уйдет за большие деньги": "Шахтер" намекнул на громкий трансфер

В "Шахтере" назвали футболиста своей команды, которого в скором времени готовы отпустить в другой клуб за приличную сумму. Это 22-летний правый защитник "горняков" Додо, которым в течение года интересовались гранды европейского футбола – "Бавария" и "ПСЖ". А в последнее время, по данным испанских СМИ, к ним присоединился и "Реал".

"Нам повезло, что Каштру умеет работать с молодыми футболистами. У нас же стратегия простая – мы берем молодых ребят и доводим их до топ-уровня. Сегодня по Додо и "Бавария" выходила, и другие клубы интересуются. Думаю, он один из первых, кто уйдет за большие деньги", – сказал в интервью каналам "Футбол 1/2/3" генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин

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Додо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Ранее мы писали, что защитник "Шахтера" бьет рекорды скорости и наступает на пятки Роналду. В недавнем матче Додо установил рекорд сезона и показал максимальную скорость 34,2 км/ч.

Позже игрок "Шахтера" раскрыл секрет своей суперскорости: ему помог другой вид спорта. Додо до прихода в футбол занимался легкой атлетикой в Бразилии.

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Отметим, что буквально в сентябре "Шахтер" продлил контракт с Додо до лета 2025 года.

Смотрите, как Додо забивает за "Шахтер"

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