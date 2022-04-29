Уйдет, чтобы остаться. Тренер Роналду возглавит сборную Австрии

Наставник Манчестер Юнайтед Ральф Рангник получил задание вывести сборную Австрии на чемпионат Европы-2024

Рангник останется консультантом в Манчестер Юнайтед / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Немецкий специалист Ральф Рангник утвержден на пост главного тренера сборной Австрии. Об этом сообщает Sky Sports.

Рангник подписал двухлетний контракт с Австрийским футбольным союзом с условием, по которому соглашение может продлиться еще на два года, если сборная Австрии выйдет на ЧЕ-2024.

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"Для меня большая честь взять на себя роль тренера команды. Я особенно взволнован перспективой участия на чемпионате Европы в Германии с молодой командой, жаждущей успеха", – заявил немецкий специалист.

Отмечается, что специалист будет совмещать свою работу с должностью консультанта в Манчестер Юнайтед.

Ральф Рангник и Фред / Фото: Reuters

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Напомним, в следующем сезоне "красных дьяволов" возглавит нидерландский специалист Эрик тен Хаг. Неудачные результаты команды на финишной прямой, особенно поражение от Ливерпуля, стали поводом руководства Манчестер Юнайтед сменить наставника.