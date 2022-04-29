Уйдет, чтобы остаться. Тренер Роналду возглавит сборную Австрии

Немецкий специалист Ральф Рангник утвержден на пост главного тренера сборной Австрии. Об этом сообщает Sky Sports.
Рангник подписал двухлетний контракт с Австрийским футбольным союзом с условием, по которому соглашение может продлиться еще на два года, если сборная Австрии выйдет на ЧЕ-2024.
"Для меня большая честь взять на себя роль тренера команды. Я особенно взволнован перспективой участия на чемпионате Европы в Германии с молодой командой, жаждущей успеха", – заявил немецкий специалист.
Serwas Ralf #Rangnick!— ÖFB – oefb.at (@oefb1904) April 29, 2022
Serwas beim ÖFB! #GemeinsamÖsterreich#NewBoss#DasNationalteam
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Отмечается, что специалист будет совмещать свою работу с должностью консультанта в Манчестер Юнайтед.
Напомним, в следующем сезоне "красных дьяволов" возглавит нидерландский специалист Эрик тен Хаг. Неудачные результаты команды на финишной прямой, особенно поражение от Ливерпуля, стали поводом руководства Манчестер Юнайтед сменить наставника.