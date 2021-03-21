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Уволенный из "Колоса" Селезнев нашел себя в еще одном виде спорта

21 марта, 08:33

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинский футболист попробовал силы в хоккее вместе с сыном

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев после скандального ухода из "Колоса" не позволяет себе расслабляться. Недавно мы писали, что опальный Селезнев тренируется с Усиком. Теперь же 35-летний футболист провел тренировку по хоккею. Причем – в компании с сыном!

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Спортсмен выложил фото в хоккейной амуниции на своей страничке в Instagram. Помогал ему в ледовых занятиях форвард хоккейной сборной Украины Сергей Бабинец. Экс-игрок "Донбасса" теперь защищает цвета "Белого барса" из Белой Церкви.

На этом Селезнев не остановился. Также он показал, что поддерживает тело в тонусе под присмотром Валентина Литвинчука – тренера Александра Усика.

Тренировка Селезнева в фитнес-клубе

Напомним,в августе Селезнев женился второй раз. Избранницей экс-игрока сборной Украины стала гражданка России Екатерина Белова. Она младше своего супруга на один год. С Аллой он был в браке почти 14 лет, и у бывших супругов есть общий сын.

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Насколько известно, "Колос" не собирается возвращать форварда в свои ряды. Однако он горит желанием побить голевой рекорд чемпионатов Украины и, возможно, в следующем сезоне появится в другом клубе.

Вспомним, как Евгений атаковал ворота "Ариса" в Лиге Европы:

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