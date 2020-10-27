Усик метал в яблочко в новом виде спорта, а болельщики боялись, что пробьет стену

Украинский боксер разминается в Лондоне перед боем с Чисорой

Только в субботу украинский супертяж Александр Усик улетел в Великобританию на бой с Дереком Чисорой. А уже приобщился к дартсу, который невероятно популярен в Англии. Поединок состоится в субботу, 31 октября, в Лондоне на "Уэмбли Арене". А пока Усик поражает болельщиков своей меткостью в метании дротиков, попадая точно в яблочко после небольшой разминки.

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"Главное – осторожно бросать, чтобы стену вместе с доской не профигачить насквозь", – дал совет под видео один из фоловеров Александра.

Александр Усик / Фото: Instagram

Накануне Усика чуть не стошнило во время теста на коронавирус. Украинский боксер прибыл в Лондон и успешно сдал анализы, показавшие отсутствие у него вируса. Сейчас он проводит завершающую подготовку перед боем. Соперники будут оспаривать звание официального претендента на чемпионский пояс WBO, которым владеет англичанин Энтони Джошуа.

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В процессе подготовки к своему второму бою в супертяжелом весе Усик показал, как надо драться с горой. Александр выплеснул эмоции в эпическом видео менее чем за неделю до поединка в Лондоне.

Смотрите, как Усик тренируется перед Чисорой

Усик, тренировки перед Чисорой Видео: USYK17

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