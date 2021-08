Ушел от Абрамовича в хоккей! Легендарный вратарь Челси сменил бутсы на коньки

Бывший голкипер Челси, Арсенала и сборной Чехии Петр Чех продолжит свою карьеру в хоккее.

С футбольным вратарем заключил соглашение клуб Гилфорд Феникс, который выступает во втором дивизионе английской хоккейной лиги. 39-летний Чех будет теперь защищать хоккейные ворота Феникса на протяжении этого сезона.

SIGNED



The Guildford Phoenix are delighted to announce the signing of netminder Petr Cech for the 21-22 season!



#phoenixpic.twitter.com/VVC4aIKRbP