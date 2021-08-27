Ушел от Абрамовича в хоккей! Легендарный вратарь Челси сменил бутсы на коньки

Знаменитый футбольный вратарь Петр Чех в 39-лет подписал контракт с хоккейной командой Гилфорд Феникс, которая выступает в чемпионате Англии

Петр Чех променял траву на лед

Бывший голкипер Челси, Арсенала и сборной Чехии Петр Чех продолжит свою карьеру в хоккее.

Реклама

С футбольным вратарем заключил соглашение клуб Гилфорд Феникс, который выступает во втором дивизионе английской хоккейной лиги. 39-летний Чех будет теперь защищать хоккейные ворота Феникса на протяжении этого сезона.

SIGNED



The Guildford Phoenix are delighted to announce the signing of netminder Petr Cech for the 21-22 season!



https://t.co/rbIz0JTSRU

Shirt sponsorship available: [email protected]#phoenixpic.twitter.com/VVC4aIKRbP — Guildford Phoenix (@gford_phoenix) August 27, 2021

Это не первый хоккейный опыт Чеха. В сезоне-2019/20 голкипер провел 6 матчей за Гилфорд, в 2 из них отстояв на ноль и отражая 93,4% бросков по своим воротам.

В сезоне-2020/21 он в хоккей не играл, поскольку работал на должности технического директора Челси. Однако дальше работать в клубе Романа Абрамовича не захотел.

Реклама

Петр Чех вошел в историю Лиги Европы, сыграв в финале за и против одной и той же команды. Чешский вратарь выигрывал с Челси еврокубок, но повторить это с Арсеналом не сумел.