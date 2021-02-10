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Ушел из жизни семикратный чемпион Испании в составе "Реала"

10 февраля, 21:12

Александр Трикиша Александр Трикиша

Последние годы он страдал от тяжелой болезни

Бывший футболист мадридского "Реала" Энрике Перес Диас, более известный как Пачин, умер в возрасте 82 лет. На протяжении трех последних лет он боролся с тяжелым заболеванием. Месяц назад он был госпитализирован в Мадриде, а вчера вечером его сердце остановилось.

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В составе "Реала" Пачин семь раз становился чемпионом Испании (с 1961 по 1968 год), выигрывал Кубок Испании, Кубок европейских чемпионов (сейчас – Лига чемпионов) и Межконтинентальный кубок (прародитель клубного ЧМ), сообщает Marca.

Также на его счету восемь матчей в составе сборной Испании и участие в чемпионате мира 1962 года.

Ранее мы писали, что лучшего тренера мира не пустили на похороны матери из-за карантина. Немецкий наставник Юрген Клопп обещает проститься с мамой, как только ослабнут ограничения.

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А в начале февраля братья Суркисы потеряли отца: военному врачу с изысканным юмором был 101 год. "Динамо" выразило глубокое сочувствие своему президенту и всей семье.

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футболист Реал Мадрид

Источник: Сегодня|Спорт

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