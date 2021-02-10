Ушел из жизни семикратный чемпион Испании в составе "Реала"

Бывший футболист мадридского "Реала" Энрике Перес Диас, более известный как Пачин, умер в возрасте 82 лет. На протяжении трех последних лет он боролся с тяжелым заболеванием. Месяц назад он был госпитализирован в Мадриде, а вчера вечером его сердце остановилось.

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В составе "Реала" Пачин семь раз становился чемпионом Испании (с 1961 по 1968 год), выигрывал Кубок Испании, Кубок европейских чемпионов (сейчас – Лига чемпионов) и Межконтинентальный кубок (прародитель клубного ЧМ), сообщает Marca.

Также на его счету восемь матчей в составе сборной Испании и участие в чемпионате мира 1962 года.

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