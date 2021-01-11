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Ушел из жизни бывший игрок "Шахтера" Александр Васин

11 января, 08:37

Александр Трикиша Александр Трикиша

Васин вместе с "горняками" становился серебряным призером чемпионата СССР и дебютировал в еврокубках

Ушел из жизни бывший игрок донецкого "Шахтера" Александр Васин, сообщается на официальном сайте клуба. Васину было 71 год.

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Васин выступал за "горняков" с 1971 по 1976 год, провел во всех турнирах 169 матчей и забил 37 голов. Он занимает 35-е место среди бомбардиров клуба за всю историю.

Вместе с "Шахтером" нападающий становился серебряным призером чемпионата СССР и дебютировал в еврокубках.

Кроме "Шахтера", Васин поиграл за СКА (Львов), "Строитель" (Полтава) и минское "Динамо". Также на его счету один матч в составе сборной СССР.

После завершения игровой карьеры Васин непродолжительное время работал тренером. Сначала он тренировал "Днепр" из Могилева, а затем возглавил российский "Кристалл". В середине 90-х годов вернулся в Донецк, стал работать детским тренером.

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Напомним, что в середине декабря умер знаменитый футболист "Динамо" Петр Слободян. Он был игроком "золотой" киевской команды, завоевавшей Суперкубок Европы-1975.

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Ранее не стало Диего Марадоны, Виктора Понедельника, Жерара Улье – легендарного тренера, который едва не возглавил "Динамо".

Видео: Сегодня

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умер футболист Шахтер Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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