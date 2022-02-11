"Ушел из этого мира на 5 минут". Эриксен рассказал, как пережил клиническую смерть

Жуткие кадры матча Дания – Финляндия на Евро-2020, в котором полузащитник Кристиан Эриксен пережил остановку сердца, облетели весь мир

Кристиан Эриксен / Фото: Reuters

Датский хавбек Брентфорда Кристиан Эриксен поделился воспоминаниями, о самом неприятном моменте своей жизни.

"Я ушел из этого мира на пять минут – до того момента, пока мое сердце не завели снова. Я помню абсолютно все за исключением этих пяти минут. Мне потом сказали, что прошло 5 минут. А так, я помню все – как на меня вбросили из аута, как мяч ударился о мое колено. Что произошло дальше – я уже не знаю. Затем я очнулся, а вокруг меня было много людей, я почувствовал, что кто-то давит мне на грудную клетку, чтобы я вновь задышал. Я открыл глаза и увидел всех этих людей рядом со мной и не понял, что происходило.

Датский футболист Кристиан Эриксен / Фото: Reuters

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На тот момент я вообще не представлял, что случилось. Я думал: "Что-то случилось с моими ногами? Я сломал спину? Могу ли я поднять ногу?" В общем, я просто пытался понять, что случилось. Потом в больнице я услышал, как кто-то сказал: "Как долго он был в отключке?", а кто-то ответил: "Пять минут". Вот тогда я впервые услышал, что же произошло", – рассказал Эриксен в интервью BBC.

Кристиана Эриксена забирают с поля / Фото: Reuters

Напомним, в первом тайме матча Дания – Финляндия на Евро-2020 Эриксен потерял сознание прямо на поле. Врачи и партнеры по команде пытались его реанимировать на протяжении десятка минут. У Эриксена остановилось сердце. К счастью, Кристиана удалось спасти.

Проблемы с сердцем не позволили датчанину играть в Италии, и он нашел себе клуб в Англии. В конце января этого года Эриксен подписал контракт с Брентфордом, который выступает в Премьер-лиге. Контракт рассчитан до конца текущего сезона с опцией продления еще на год.

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