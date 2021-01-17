Уникальное фото: Лунин впервые в основе "Реала"

Украинский вратарь, спустя два с половиной года после перехода в мадридский клуб, готовится за него дебютировать

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин поделился в Instagram фотографией, претендующей на статус уникальной. На ней – 11 игроков "Королевского клуба" построились в ряд на тренировке. Бензема, Марсело, Модрич, Кроос... И среди этих одиннадцати – 21-летний Лунин!

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Это очень похоже на состав, которым 20 января "Реал" проведет выездной матч 1/16 Кубка Испании против команды третьего дивизиона "Алькояно". Он должен стать дебютной официальной игрой Андрея Лунина в форме "сливочных".

По крайней мере, по данным испанских медиа, тренер "Реала" Зидан пообещал Лунину, что, наконец, он выйдет против "Алькояно", а не бельгиец Тибо Куртуа.

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Напомним, Лунин перешел в "Реал" из "Зари" за 8,5 миллиона евро еще летом 2018 года. Но с тех пор не сыграл за самый титулованный клуб мира ни единого матча.

Андрея отправляли в аренду в "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо", а в нынешнем сезоне он исключительно сидел на скамейке запасных "Реала", пока играл основной вратарь мадридцев Тибо Куртуа.

Фейл Лунина в матче Украины с Польшей

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