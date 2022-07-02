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Умерла звезда шотландского футбола. Он посылал Фергюсона нах*й и феерил с Михайличенко

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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2 июля, 17:48
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Легендарный вратарь Энди Горам умер в 58 лет из-за рака пищевода четвертой стадии. Он брал чемпионства с Рейнджерсом и Манчестер Юнайтед
Энди Горам имел непростые отношения с сэром Алексом Фергюсоном
Энди Горам имел непростые отношения с сэром Алексом Фергюсоном

В шотландском футболе случилась трагедия. В возрасте 58 лет умер легендарный вратарь сборной Энди Горам. Бывшему киперу Рейнджерс и МЮ диагностировали рак пищевода четвертой стадии, от которого не мог вылечиться.

Помимо выше названных команд, в свое время Энди также выступал за Олдхэм, Шеффилд Юнайтед и Мазервелл. Также на его счету есть четыре игры за сборную Шотландии по крикету.

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Кипер запомнился не только своей игрой, но и скандальным поведением вне поля. Его история перехода в Манчестер Юнайтед в 2001 году была культовой. Тогда манкунианцы страдали от травм вратарей и сэр Алекс Фергюсон решил пригласить Энди на три месяца.

Andy Goram in action for Scotland during Euro 96

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Звонок Гораму совпал с похмельем у игрока, ведь прошлым вечером от хорошенько погулял в пабе с партнером по сборной Алли Маккойстом. Это навело шотландца на мысль, что друг его разыгрывает.

- Привет. Это Алекс Фергюсон. Хочу взять тебя в аренду до конца сезона. Бартез травмирован. ван дер Гоув тоже. Мы играем в среду с Баварией в Лиге Чемпионов, а в воскресенье – с Ливерпулем. Что скажешь?

- Ой, Алли, иди нах**!

После этого диалога Фергюсон решил еще раз набрать кипера и в злости донес до него суть обращения: "У тебя есть десять секунд, чтобы принять мое предложение, жирный ублюдок".

Andy Goram and his bizarre spell with Manchester United – colmdotboohig

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За МЮ Горам успел сыграть лишь два матча, в которых пропустил 4 гола. Впрочем, в том сезоне манкунианцы стали чемпионами, поэтому Энди покинул клуб с золотой медалью. За сборную Энди отыграл 43 матча и был основным на чемпионатах Европы в 1992 и 1996 годах.

Кроме того, Горам шесть раз становился чемпионом Шотландии с Рейнджерсом и даже признавался лучшим вратарем в истории клуба. К слову, в составе "синих" Энди играл с украинцем Алексеем Михайличенко (1991-1996).

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