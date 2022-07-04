Умер знаменитый футболист сборной Польши: он принес команде медали ЧМ-1982

Януш Купцевич забил победный гол в ворота сборной Франции в матче за третье место чемпионата мира по футболу 1982 года

Януш Купцевич был ключевым игроком сборной Польши на ЧМ-1982 / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня умер знаменитый полузащитник сборной Польши Януш Купцевич. Ему было 66 лет. Ранее мы писали о самоубийстве румынского футболиста.

О смерти Купцевича в своем Twitter сообщил Збигнев Бонек – бывший партнер Януша в национальной команде и экс-глава Польского футбольного союза.

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Dostaem wiadomo o mierci Janusza Kupcewicza. Jednego z najlepszych polskich rozgrywajcych. Kilka dni temu razem obchodzilimy 40 lecie medalu M w Hiszpanii. Niesamowite. R.I.P. pic.twitter.com/Ybm6rTrej5 — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) July 4, 2022

Бонек отметил, что эта новость стала большой неожиданностью, ведь буквально несколько дней назад они вспоминали завоевание "бронзы" чемпионата мира.

За свою карьеры Януш Купцевич поиграл за такие клубы, как Арка, Лех, Сент-Этьен, Ларисса, Лехия и Аданаспор. С Лехом становился чемпионом Польши в 1983 году.

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За сборную Польши сыграл 20 матчей и забил 5 голов. Один из самых памятных в ворота сборной Франции в матче за третье место ЧМ-1982.

Ранее мы писали о смерти бывшего футболиста Реала, который погиб в ДТП.