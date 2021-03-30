Умер вице-президент киевского Динамо

Во вторник, 30 марта, скончался вице-президент киевского Динамо по вопросам строительства Михаил Петрошенко.
Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.
Петрошенко был 81 год.
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"Жизненный путь Михаила Тимофеевича стал образцом для целых поколений наших соотечественников. Михаил Петрошенко профессионально и ответственно выполнял свою миссию – участвовал в развитии украинского государства и нашего клуба"
"Строительство динамовской базы, детской школы, клубного манежа и множество других инфраструктурных проектов были реализованы под руководством вице-президента "Динамо" Михаила Петрошенко"
"Искренне скорблю вместе с родными и близкими Михаила Петрошенко", – отметил президент Динамо Игорь Суркис
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Напомним, в феврале братья Суркисы потеряли отца: военному врачу с изысканным юмором был 101 год.
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