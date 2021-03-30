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Умер вице-президент киевского Динамо

30 марта, 12:32

Олег Люлька Олег Люлька

Михаилу Петрошенко был 81 год

Во вторник, 30 марта, скончался вице-президент киевского Динамо по вопросам строительства Михаил Петрошенко.

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Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.

Петрошенко был 81 год.

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Михаил Петрошенко
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Михаил Петрошенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Жизненный путь Михаила Тимофеевича стал образцом для целых поколений наших соотечественников. Михаил Петрошенко профессионально и ответственно выполнял свою миссию – участвовал в развитии украинского государства и нашего клуба"

"Строительство динамовской базы, детской школы, клубного манежа и множество других инфраструктурных проектов были реализованы под руководством вице-президента "Динамо" Михаила Петрошенко"

"Искренне скорблю вместе с родными и близкими Михаила Петрошенко", – отметил президент Динамо Игорь Суркис

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Напомним, в феврале братья Суркисы потеряли отца: военному врачу с изысканным юмором был 101 год.

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умер Динамо Киев Михаил Петрошенко
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