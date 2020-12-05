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Умер последний чемпион Европы-1960 в составе сборной СССР Виктор Понедельник

5 декабря, 23:33

Александр Трикиша Александр Трикиша

За свою карьеру он провел 217 матчей в чемпионате СССР

5 декабря ушел из жизни знаменитый советский футболист Виктор Понедельник. Об этом сообщила его дочь Анастасия в Facebook. "Папочка, покойся с миром", – написала она под фото. Бывшему футболисту было 83 года. Он оставался последним живым из чемпионского состава сборной СССР на Евро-1960.

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Свою карьеру Понедельник начал в "Ростельмаше" из Ростова-на-Дону, однако лучшие его годы прошли в СКА. Также он числился в московских ЦСКА и "Спартаке", но не провел за них ни одного матча. За свою карьеру он провел 217 матчей в чемпионате СССР, забив 86 голов, за сборную СССР провел 29 матчей и отличился 20 раз.

На чемпионате Европы 1960 года Понедельник в составе сборной СССР завоевал золотые медали, забив победный гол в финальном матче против Югославии (2:1). А в 1964 году он стал серебряным призером Евро в Испании.

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Напомним, что 25 ноября умер Диего Марадона. Футболист скончался после сердечного приступа. За несколько недель до этого он перенес операцию на головном мозге.

Видео: Сегодня

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футболист Чемпионат Европы Евро-1960

Источник: Сегодня|Спорт

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