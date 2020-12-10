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Умер обладатель "Золотого мяча", сидевший в тюрьме и игравший с Платини

10 декабря, 10:59

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Бывшему форварду сборной Италии, чемпиону мира-1982 Паоло Росси было 64 года

Печальное известие пришло с Апеннин. В возрасте 64 лет умер знаменитый итальянский нападающий Паоло Росси. Причину смерти пока что не называют.

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Недавно умер сенегальский футболист Папа Буба Диоп.

Лучшие годы Росси провел в "Ювентусе", за который выступал в 1981-1985 годах. В компании с Мишелем Платини и Збигневом Бонеком он завоевал два титула чемпиона Италии, Кубок европейских чемпионов, Кубок кубков, Суперкубок УЕФА, Кубок Италии.

Всемирную известность Росси получил на чемпионате мира 1982 года, где с шестью голами стал лучшим бомбардиром, а сборная Италии взяла "золото". В том году его признали лучшим футболистом планеты не только по версии France Football, но и World Soccer.

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Примечательно, что во время выступления за "Перуджу" Росси поймали на участии в тотализаторе и дисквалифицировали на два года. Спортсмену пришлось провести несколько месяцев в тюрьме. В игру он вернулся незадолго до "мундиаля"-1982. Всего же за сборную он забил 20 мячей в 48 матчах.

На пенсии чемпион мира Паоло Росси выращивал оливки и был послом ООН по борьбе с голодом. Работал экспертом на итальянском телевидении.

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